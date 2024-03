Gratta e vinci, top vincite: 2 milioni ad un operaio, premio da 500mila euro e due da 300mila

COSENZA – Gratta e vinci, top vincite della settimana. Negli ultimi 7 giorni il gioco più amato dagli italiani ha incoronato un nuovo neo milionario. Si tratta di un operaio che ha vinto 2 milioni in Lombardia di euro acquistando un tagliando del “Maxi Miliardario” in un bar-tabacchi che si trova lungo la tangenziale est di Pavia. L’uomo, di mezza età, che vive in provincia di Pavia non credeva ai suoi occhi. “Temeva ci fosse uno sbaglio – ha dichiarato il titolare del bar-tabacchi – a volte ci sono biglietti con errori. L’applicazione che il cliente ha sul cellulare, invece, gli ha confermato la vincita”. Considerando l’elevata somma, dovrà essere la banca a pagare, ma il vincitore ha già detto che andrà a riscuotere la vincita appena sarà libero da lavoro, perché non ha alcuna intenzione di lasciare la sua occupazione. E’ un lavoratore, una persona che merita e che ora potrà guardare al suo futuro con più serenità”.

Gatta e vinci, top vincite: Lombardia regina. Gli altri premi

Per quanto riguarda le altre top vincite della settimana dal 17 al 24 marzo 20224, un premio da 500mila euro vinto sempre in Lombardia, esattamente a Monza, in via G. Bertacchi dove un fortunato giocatore ha vinto il premio a mezzo milione con il biglietto «Nuovo 20X». Lombardia regina delle vincite anche con due premi da 300mila euro che sono invece andanti a Rovello Porrro in provincia di Como e a Gessate nel milanese. Entrambe le vincite con il talgiando «Il Miliardario». A Torino invece vincita da 200mila euro con il tagliando «Numeri fortunati».

Due vincite da 100mila euro

Due le vincite da 100mila euro. Una ancora in Lombardia a Milano con il tagliando «Ultra numerissimi» e l’altro a Latiano, in provincia di Brindisi, con il Gratta e vinci della serie «Mini Doppia Sfida». Per quanto riguarda i premi minori, sono 4 le vincite da 50mila euro. Ben 3 grazie il tagliando «Miliardario Maxi»: a Roma, a Mezzolombardo in Trentino Alto Adige e Pompei in provincia di Napoli, mentre a Como con il biglietto «Numerissimi». Infine premio da 25mila euro a Rivoli nel torinese con un tagliando «Nuovo 20X» e 4 da 20mila euro a Osio (Bergamo), Taormina (Messina) e Triggiano (Bari) con il Gratta e vinci «Il Miliardario» e Palermo con il tagliando «Nuovo 50x».