Gratta e vinci milionario a Corteno Golgi: vinti 2 milioni a di euro con il ‘Miliardario Maxi’

CORTENO GOLGI (BS) – Gratta e Vinci milionario per un fortunato giocatore di Corteno Golgi, piccolo comune della Valcamonica nel bresciano. il giocatore si è portato a casa 2 milioni di euro. La notizia sta facendo il giro nel piccolissimo comune di montagna con meno di 2000 abitanti. Corteno Golgi, che si trova in Val Camonica nella provincia di Brescia, prese questo nome del 1956 in onore dello scienziato e medico Camillo Golgi che nacque proprio in questo paese.

Il fortunato giocatore ha acquisto il gratta e vinci “Il Miliardario Maxi“ e non credeva ai propri occhi. Grattando infatti i “numeri vincenti” ha scoperto un premio di quelli che cambiano la vita. Ha trovato la vincita da 2 milioni di euro. Il neo milionario è stato davvero fortunato visto che la probabilità di vincere un premio così alto è di appena 1 biglietto su 9,3 milioni di tagliandi.