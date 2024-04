Gratta e vinci, maxi vincita da 2 milioni di euro con un biglietto “Miliardario Mega” da 10 euro

MILANO – Lombardia nuovamente baciata dalla fortuna al Gratta e Vinci dove nell’ultima settimana sono stati vinti altri 2 milioni di euro. Il fortunato giocatore ha portato a casa il jackpot massimo nel bar tabaccheria di Pieve Emanuele (MI) in via Viquarterio grazie ad un biglietto da 10 euro della serie «Il Miliardario Mega». Al momento non si conosce il nome del fortunato giocatore. La maxi vincita è stata comunicata direttamente dalla società che gestisce i tagliandi.

Il premio milionario si aggiunge a quella di due settimane fa, sempre in Lombardia, dove un lavoratore aveva vinto 2 milioni acquistando un tagliando del “Maxi Miliardario” in un bar-tabacchi che si trova lungo la tangenziale est di Pavia. L’uomo, di mezza età, che vive in provincia di Pavia non credeva ai suoi occhi. “Temeva ci fosse uno sbaglio – ha dichiarato il titolare del bar-tabacchi – a volte ci sono biglietti con errori. L’applicazione che il cliente ha sul cellulare, invece, gli ha confermato la vincita”.

Considerando l’elevata somma, dovrà essere la banca a pagare, ma il vincitore ha già detto che andrà a riscuotere la vincita appena sarà libero da lavoro, perché non ha alcuna intenzione di lasciare la sua occupazione. E’ un lavoratore, una persona che merita e che ora potrà guardare al suo futuro con più serenità”.

Gatta e vinci, 500mila euro a Sanremo

Nell’ultima settimana sono stati vinti 500mila euro a Sanremo in provincia di Imperia con il tagliando “Colpo Ricco”. Tra le altre vincite importanti degli ultimi sette giorni segnaliamo i 100mila euro vinti a Taranto con il tagliando “Il Miliardario”. Diversi invece i premi da 50mila euro. Sempre in Lombardia, a Magnango (MI) con il tagliando “Nuovo 100X” e a Isso in provincia di Bergamo con il biglietto “La Grande occasione”. A Campagnano di Roma e a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari con il Gratta e Vinci “Numerissimi”. Infine, 40mila euro vinti a Rutigliano (Ba) con il “Nuovo 50 X)