Gratta e Vinci, due super vincite da 500mila euro con un biglietto da 5 e tre premi da 100mila euro

ROMA – Nell’ultima settimana al Gratta e Vinci non si sono registrate vincite milionarie, ma due fortunati giocatori possono comunque festeggiare alla grande con super premi da mezzo milione di euro, entrami con un biglietto da 5 euro. Nelle top vincite della settimana (dal 26 febbraio al 03 marzo), la dea bendata, è arrivata a Partinico in provincia di Palermo dove sono stati vinti primi 500mila euro. Il Jackpot massimo è arrivato con il tagliando “Il Miliardario”. Si festeggia anche San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dove anche qui, un fortunato giocatore, ha vinto il premio massimo grazie al Gratta e vinci della Serie “Numerissimi” dal costo di 5 euro.

Gratta e Vinci: tre premi da 100mila euro

L’ultima settimana ha comunque regalato altre vincite importanti in tutta Italia. In particolare sono stati vinti 3 premi da 100mila euro. Il primo a Piantedo (Sondrio) con un tagliando della serie “Il Miliardario” da 5 euro, il secondo a Roma dove il fortunato giocatore ha acquistato un biglietto da 10 euro della Serie “Super Numerissimi” da 10 euro e il terzo a Statte in provincia di Taranto con un Gratta e vinci da 25 euro della serie “Vinci il Grande”. Infine, premio da 40mila euro a Chiavenna con un tagliando della serie “Nuovo 50X e due premi da 20mila euro grazie al Miliardario Mega a Falconara Marittima in provincia di Ancona e Ercolano nel napoletano.