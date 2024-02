Gratta e Vinci, doppia clamorosa vincita da 10 milioni di euro con due biglietti da 20 euro

La Campania festeggia una doppia clamorosa vincita milionaria al Gratta e Vinci, che nello stesso giorno porta la bellezza di 10 milioni di euro a due fortunati giocatori. I biglietti fortunati della serie Nuovo 100X e Maxi Miliardiario sono stati venduti a Sant’Arsenio in provincia di Salerno e a Domicella nell’avellinese. Si tratta, per entrambe le vincite, di ticket da 20 euro che hanno resto milionarie due persone.

I primi 5 milioni

Della prima vincita milionaria ne avevamo parlato. È avvenuta esattamente a Domicella, in provincia di Avellino, dove si trova il bar tabaccheria Life Café frequentato da persone dal posto ma anche da diversi operai che lavorano proprio nella zona industriale, ed arrivano anche dai comuni limitrofi, ma anche da chi si reca nella vicina zona di Palma Campania. Per questo, forse, il fortunato neo milionario potrebbe essere proprio uno di loro. Gennaro Lauri, titolare del bar– tabacchi ha raccontato così l’evento che ha portato nel suo locale una folla di curiosi. “Siamo una piccola comunità, questa vincita è una grande cosa per noi – ha detto il titolare. Siamo felici che qualcuno abbia vinto questa enorme cifra. Inevitabile la domanda su essere il fortunato vincitore del “Non ne ho proprio idea. Un cliente mi ha avvisato, ha controllato sul sito ufficiale e questa mattina ho confermato con il sito della Lottomatica. Spero che il vincitore utilizzi bene questa somma, magari aiutando la comunità. Questo è il mio desiderio”.

Gratta e vinci, doppio colpo in un giorno da 10 milioni

L’altro tagliando milionario ha fatto felice un fortuna giocatore di Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. Anche in questo caso la vincita ha riguardato un tagliando da 20 euro acquisto un piccolo comune del Vallo di Diano, dove sono stati vinti 5 milioni con un tagliando della serie “Maxi Miliardario“. Il biglietto vincente è stato acquistato nel bar “Lion’s Cafè”, in pieno centro cittadino. “Sono molto felice – ha dichiarato all’Ansa il titolare del bar – di aver venduto il biglietto milionario. Ovviamente non riesco a risalire all’acquirente“. Dunque è caccia al vincitore che per il momento non ha una identità. In paese si spera che si tratti di una persona del posto e non di un avventore di passaggio. Non è la prima volta che il bar di Sant’Arsenio viene baciato dalla fortuna. Nello stesso locale, sempre con un “Gratta e Vinci”, fu acquistato un altro biglietto vincente da un milione di euro.