Gratta e Vinci, dopo i 2 di Alatri vinti altri 2 milioni. Maxi Miliardario premia un fortunato giocatore

CAPOTERRA (CA) – Dopo i due milioni di euro vinti al Gratta e Vinci ad Alatri nel frusinate (grazie al gioco Ricco natale dal costo di 10 euro), con un biglietto comprato probabilmente tra Natale e Capodanno in una tabaccheria, nel fine settimana è arrivata la notizia di un’altra super vincita da due milioni che ha fatto felice un fortunato giocatore. Questa volta la dea bendata è arrivata a Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna regalando ben due milioni di euro. La vittoria è arrivata grazie a un tagliando della serie “Maxi Miliardario”, acquistato mercoledì scorso nella ricevitoria di Corso Gramsci come riporta il quotidiano l’unione Sarda.

Gratta e vinci: 2 milioni in Sardegna

«Abbiamo scoperto tutto ieri sera – spiega euforico il gestore Massimo Carta al quotidiano –. Siamo molto contenti e stiamo cercando di capire chi sia stato il fortunato». Ma negli ultimi giorni i clienti sono stati tanti, «non sappiamo chi potrebbe essere», confessa Carta.

Intanto, notizia dell’ultima settimana, è tornata a correre la spesa per i giochi. La riapertura dei punti di gioco dopo l’emergenza Covid ha fatto schizzare verso l’alto la raccolta che nel settore fisico è cresciuta del 43,17% rispetto all’anno precedente oltrepassando con ben 136 miliardi di euro giocati in gratta e vinci, lotto, slot e internet. Di questi 136 miliardi sono tornati in vincite ai giocatori nel 2022 oltre 115,7 miliardi con una crescita del 27% rispetto al 2021. Brinda alla vittoria anche il Fisco che ha assicurato alle casse dell’Erario 11,2 miliardi contro gli 8,4 miliardi del 2021 con una crescita del 33,4 per cento.