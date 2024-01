Gratta e Vinci da record a Latina, vinti 500.000 euro ad Aprilia con un Miliardario da 5 euro

APRILIA (LT) – Gratta e Vinci fortunato che continua a regalare maxi vincite. Dopo aver baciato il nord, con tre vincite in Lombardia ed aver fatto una tappa anche in Toscana, in provincia di Lucca, la dea bendata ha regalato una bella vincita anche nel Lazio esattamente in provincia di Latina. Lo riporta Agimeg.

Gratta e Vinci della serie Il Miliardario

Questa volta la fortuna è arrivata nella ricevitoria di via Giosuè Carducci 14/c ad Aprilia, località in provincia di Latina. Un fortunato cliente della rivendita ha acquistato, prima della fine dell’anno, un tagliando Gratta e Vinci della serie ‘Il Miliardario‘ da 5 euro. Il fortunato vincitore si è portato casa il premio massimo da mezzo milione di euro festeggiando così nel migliore dei modi l’arrivo del 2024.

Il Gratta e Vinci ‘Il Miliardario‘ è il primo ‘nato’ della serie molto amata dagli appassionati ed ha il costo di 5 euro. Ha inoltre ben 13 categorie di premio e la vincita massima è di 500.000 euro. Ed è stato proprio il premio massimo quello andato a finire nelle tasche dell’appassionato di Aprilia. Grattando il tagliando ha infatti trovato la vincita da ben mezzo milione di euro.