CIVITANOVA MARCHE (MC) – Il Gratta e vinci fa tappa nella Marche e fa felice un fortunato giocatore con una maxi vincita da 500.000 euro. Come spiega Agimeg questa volta è stata protagonista la rivendita Bar Tabacchi Dei Pini di via Lazio 1 a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Un cliente del bar ha acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro della serie ‘Nuovo 20X‘ ed ha festeggiato il nuovo anno alla grande vincendo il jackpot massimo presente in questo tipo di tagliando.

Gratta e vinci Nuovo 20X: vince il premio massimo

Il Gratta e Vinci ‘Nuovo 20X’, dal costo di 5 euro, infatti, mette in palio vincite fino a 500.000 euro e si vince trovando numeri uguali nell’area ‘I Tuoi Numeri‘ e i ‘Numeri Vincenti‘. Ma non solo, grazie ai simboli 2X, 5X, 10X e 20X, i premi possono essere moltiplicati per 2, 5, 10 e 20 volte. Il fortunato cliente del Bar Dei Pini è stato baciato dalla sorte e grattando un tagliando della serie ‘Nuovo 20X’ ha scoperto di aver vinto proprio il premio massimo da 500.000 euro.

Dopo una serie di incredibili vincite in Lombardia, anche milionarie, questa volta la dea bendata ha fatto tappa in un altra regione. L’ultima a Sale Marasino, piccolo comune di poco più di 3000 abitanti in provincia di Brescia sul lago di Iseo, dove erano stati vinti 5 milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro