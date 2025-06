Governatori più apprezzati d’Italia: il presidente Roberto Occhiuto è al quarto posto

- Advertisement -

CALABRIA – Continua a crescere il consenso attorno al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia secondo un sondaggio di Swg. Occhiuto si posiziona al quarto posto a livello nazionale, con un gradimento del 52% nel rilevamento SWG – in sensibile crescita di sei punti percentuali rispetto al 2024 – e raggiunge il 60% nella rilevazione parallela di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Il presidente calabrese è primo tra gli esponenti di Forza Italia nella graduatoria e tra i pochi in costante ascesa da inizio mandato. Insediatosi nel 2021, Occhiuto ha visto salire il proprio indice di gradimento dal 54,5% all’attuale 60%, segno di un apprezzamento crescente da parte dei cittadini calabresi per l’operato della sua giunta.

La classifica

In cima alla classifica troviamo Luca Zaia, presidente del Veneto, che mantiene il primo posto con il 70% di gradimento, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia al 64%. Stefania Proietti, presidente dell’Umbria e prima esponente del centrosinistra nella lista, chiude il podio con il 53%.

Occhiuto, con il suo 52%, supera o affianca governatori storici come Vincenzo De Luca (Campania, 52% ma in calo) e Eugenio Giani (Toscana, 47%). In fondo alla graduatoria, invece, Renato Schifani (Sicilia, 25%) e Francesco Rocca (Lazio, 31%) fanno segnare le performance più basse. Proseguendo la graduatoria, al sesto posto c’è Eugenio Giani (Pd, Toscana), col 47% (+6% rispetto al 2024). Il neo-eletto Michele de Pascale (Pd, Emilia-Romagna) ottiene il 45%; segue Alberto Cirio (FI, Piemonte) con il 42% (-3%). Vito Bardi (FI, Basilicata) è al 39% (-4%) come Marco Bucci (centrodestra, Liguria) al 39%. Al 37% Alessandra Todde (M5s, Sardegna) e Francesco Acquaroli (FdI, Marche) che però sale di un punto. Attilio Fontana (Lega, Lombardia) è più in basso (35%, -3%). Stesso valore per Michele Emiliano (Pd, Puglia) che però registra un calo del 4%. Il terzetto di coda: stabile Marco Marsilio (FdI, Abruzzo) al 35%, penultimo Francesco Rocca (FdI, Lazio) al 31% ma in crescita del 2%. Ultimo, a distanza, Renato Schifani: il governatore FI della Sicilia è al 25%, in calo del 2%.