Gli cade addosso un grosso armadio e resta bloccato per tre giorni. Salvato dalla polizia

FIRENZE – Gli cade addosso un grosso armadio e per tre giorni rimane bloccato in casa. A mattero in salvo, fortunatamente, l’intervento della polizia dopo che alcuni amici dell’uomo, un 70enne del posto, si erano insospettiti non avendo più sue notizie. Arriva da Firenze questa brutta avventura ma fortunatamente a lieto fine. L’uomo si trovava dentro la propria abitazione nel quartiere di Rifredi del capoluogo toscano quando il pesante armadio lo ha praticamente bloccato. Il poveretto più volte ha cercato di liberarsi. Ha provato anche ad urlare dalla camera da letto nella quale era rimasto intrappolato per chiedere aiuto, con la speranza che qualche vicino lo sentisse. Ma per tre giorni non è successo nulla

Gli cade addosso un grosso armadio: l’intervento degli amici

A mettere in moto le operazioni di soccorso alcuni suoi amici del 70enne. Insospettiti perchè il cellulare squillava a vuoto senza nessuna risposta hanno allertato il i soccorsi chiamando il numero unico delle emergenze 112. Sono stati così allertati gli agenti delle volanti di via Zara. Si sono recati sul posto individuando il palazzo nel quale vive l’uomo. Dopo aver recuperato delle chiavi di riserva della porta di casa, sono entrati e si sono trovati di fronte la porta della camera da letto bloccata dal mobile. Dopo aver spostato il grosso armadio sono riusciti a liberare l’uomo