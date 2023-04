Giovani cosentini morti in un incidente a Perugia, disposta l’autopsia

PERUGIA – Sarà eseguita l’autopsia sui corpi di Vittorio Caprino e Giuseppe Melle, di 36 e 34 anni, i due giovani originari della provincia di Cosenza che sabato pomeriggio hanno la perso la vita in un terribile incidente sulla strada Tiberina nord, tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, a Perugia. Entrambi lavoravano in Umbria nel settore edile.

Ancora al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente ma secondo i primi accertamenti lo scooter sul quale viaggiavano avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’utilitaria guidata da un uomo di Corciano, rimasto lievemente ferito. L’auto, a sua volta, è stata tamponata da un autocarro che procedeva nella stessa direzione.

Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 per i due cosentini non c’era più nulla da fare. Le salme sono state trasportate all’obitorio dell’Ospedale di Perugia e sarà l’autopsia, che verrà disposta dal sostituto procuratore titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di omicidio stradale, a chiarire se Caprino, che sarebbe stato alla guida del mezzo, possa aver perso il controllo a causa dell’alta velocità o per un malore. Grande dolore e commozione a Fagnano Castello e a Cetraro, i due centri della provincia Cosentina da cui i due operai erano arrivati in Umbria.