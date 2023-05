Giovane siciliana strangolata dal fidanzato calabrese, chieste le attenuanti generiche per l’assassino

MESSINA – La concessione delle attenuanti generiche lasciando ai giudici la valutazione del ‘quantum’. E’ la richiesta avanzata dalla Procura generale alla Corte d’assise d’appello di Messina a conclusione della requisitoria del processo ad Antonio De Pace accusato dell’omicidio della fidanzata Lorena Quaranta. In primo grado l’imputato è stato condannato all’ergastolo.

Una scelta non condivisa dalla famiglia della vittima: “le motivazioni della sentenza della Corte d’assise sono ineccepibili – osserva il loro legale, l’avvocato Giuseppe Barba – per noi non c’è spazio per non confermare l’ergastolo”.

Lorena, originaria di Favara (Agrigento), si stava laureando in medicina all’università di Messina. E’ stata strangolata nell’abitazione della coppia a Furci Siculo, la notte del 31 marzo del 2020. De Pace, originario del Vibonese, non ha ammesso l’omicidio. A ottobre del 2020 l’ateneo l’ha poi proclamata dottoressa in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110 e lode. Prossima udienza del processo il 28 giugno con le conclusioni delle parti civili e, a seguire, l’arringa della difesa.