Giovane del Cosentino aggredito da una baby gang, quattro arresti

ROMA – Un giovane di 25 anni originario della provincia di Cosenza è stato aggredito e rapinato da una baby gang mentre faceva rientro a casa. Il fatto è accaduto a Roma. Secondo quanto emerso il giovane stava per salire a bordo della sua auto, parcheggiata in viale delle Province quando è stato avvicinato da quattro ragazzi, due maggiorenni di 18 e 19 anni, e due minorenni, che dopo averlo aggredito e minacciato si sono fatti consegnare il denaro che aveva addosso. Non contenti i quattro sono anche saliti a bordo dell’auto danneggiandola.

Solo alla vista di una pattuglia dei carabinieri, che in quel momento stava transitando in strada, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e successivamente riconosciuti dalla vittima. Si tratta di quattro romani accusati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati portati nel Centro di Giustizia Minorile di Roma mentre i maggiorenni sono stati posti ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.