Giovane cosentino arrestato a Messina dopo aver scippato una donna

MESSINA – Un giovane di 27 anni originario di Cosenza è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Messina con l’accusa di furto con strappo ai danni di una donna. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, nei pressi della villetta “Quasimodo”, in via Tommaso Cannizzaro nella città siciliana.

A segnalare l’accaduto è stato il personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, che ha assistito alla scena ed ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti sono riusciti a bloccare il ragazzo grazie anche alla collaborazione dei militari. Il 27enne avrebbe tentato di fuggire ma è stato fermato con la refurtiva, ovvero la borsa sottratta con violenza alla vittima, che è stata restituita alla donna.