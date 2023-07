Giornata nazionale del biologo, candidature fino al 21 agosto

ROMA – La giornata nazionale del biologo professionista 2023 si terrà quest’anno il 30 settembre e il 1° ottobre in 18 piazze italiane, e si conferma per la categoria di iscritti alla Cassa previdenziale (l’Enpab) un “appuntamento unico“, perché i professionisti “dal 2014, in questa occasione, prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera nelle piazze, a seconda delle rispettive aree di competenza: nutrizione, ambiente, laboratorio, genetica, sicurezza, sostenibilità”.

Lo ricorda l’Enpab sul suo sito, evidenziando che l’iniziativa nasce “con l’intento di favorire la prevenzione primaria e di educare il cittadino ad un corretto stile di vita e ad un comportamento sostenibile”.

C’è tempo fino al 21 agosto per compilare il ‘format’ online sul portale della Cassa e inviarlo alla mail gnbp@enpab.it; la selezione, si precisa, avverrà in ordine cronologico rispetto all’arrivo della richiesta ed il numero dei partecipanti selezionati varierà in base alle esigenze delle singole piazze, con un minimo del 25% di professionisti con esperienza.