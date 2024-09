Geenna: Cassazione annulla la condanna di Filice, la difesa «sempre creduto nella sua innocenza»

AOSTA – La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di Salvatore Filice per tentata estorsione che nel processo d’appello-bis sul rito abbreviato dell’inchiesta Geenna si era invece visto confermare la pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Soddisfazione è stata espressa dai legali difensori.

“Il signor Filice si è sempre dichiarato innocente e noi difensori abbiamo sempre fortemente creduto nella sua innocenza”. Così l’avvocato Gianfranco Sapia, che ha assistito Salvatore Filice in Cassazione con il collega Luigi Colacino del foro di Crotone e, in primo grado e in appello, con l’avvocata Elena Corgnier di Torino. “Esprimiamo quindi grande soddisfazione per la decisione della Corte di Cassazione che, dopo una lunga vicenda giudiziaria con ben due giudizi di Cassazione, ha annullato, questa volta senza rinvio e quindi in modo definitivo ed inoppugnabile, la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione“.