Garante scioperi alla Cgil-Uil «rimodulare l’astensione del 17 novembre o escludere alcuni settori»

ROMA – La Commissione di Garanzia nell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha chiesto alla Cgil e Uil di escludere dallo sciopero nazionale del 17 novembre i settori dei trasporto aereo e dell’igiene ambientale, ma anche di rimodulare, in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario. La delibera, che invita in alternativa i sindacati a rimodulare l’astensione, ha rilevato il mancato rispetto delle regole della ‘rarefazione oggettiva’, per la presenza di altri scioperi, e della ‘durata massima della prima azione di sciopero’. La delibera evidenzia che nei settori interessati dalla protesta di Cgil e Uil sono già stati proclamati altri sciopero in date vicine. In particolare il 24 novembre è prevista una protesta della Flai del personale delle società di handilng del trasporto aereo e per la stessa data da Cobas e Cub in quello dell’Igiene ambientale, mentre il 17 novembre è già previsto uno sciopero della scuola e dei vigili del fuoco da parte dell’Usb.

Per questo viene rilevato il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva” secondo la quale in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di 10 giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, per evitare una incidenza sulla continuità del servizio. Il mancato rispetto della regola della durata massima della prima azione di sciopero viene invece declinato dal garante degli scioperi nei diversi settori evidenziando, ad esempio, che la durata massima è di 4 ore nel trasporto aereo, nel trasporto pubblico locale, per il settore elicotteristico e in quello della circolazione e sicurezza stradale, o di 8 ore in quello ferroviario o del trasporto merci su rotaia.

In particolare la commissione chiede di “escludere dallo sciopero nazionale i settori del trasporto aereo e dell’igiene ambientale, a rimodulare l’orario dell’astensione per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell’arco temporale 9-13 in concentrazione con lo sciopero precedentemente proclamato da Usb Lavoro Privato e, con riferimento ai settori trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale, trasporto merci su rotaia, circolazione e sicurezza stradale e elicotteri a ridurre la durata nei limiti consentiti dalle relative discipline sopra richiamate”. In alternativa viene chiesto di riformulare la proclamazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Viene inoltre fatto un invito a vigilare sul rispetto della corretta adesione allo sciopero. “Resta fermo – viene aggiunto – che la Commissione in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere”.