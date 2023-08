Furti nelle abitazioni moltiplicano, telecamere da appartamento: boom di vendite prima di Ferragosto

COSENZA -I colpi si moltiplicano, la preoccupazione sale nei giorni che precedono Ferragosto. Sono gli anziani che più di altri si sentono in balia dei ladri. C’è chi ha deciso di spostare le vacanze e chi opta per restare a casa: niente mare né montagna per il ponte di Ferragosto: troppo rischioso lasciare la casa incustodita, a maggior ragione se i vicini sono in ferie. Meglio rinviare a un periodo meno a rischio.

In fin dei conti i nostri “nonnini” possono permetterselo, non avendo vincoli lavorativi. Gli altri invece corrono ai ripari installando telecamere e allarmi, chiedendo ai vicini di ritirare la posta o a un parente di andare a controllare la casa durante la loro assenza. Ma in pochi partono a cuor leggero e un occhio è sempre puntato sulle chat di vicinato e sui gruppi social.