Fs: «la puntualità dei treni è in crescita, sui regionali è al 91,3%»

ROMA – “Cresce la puntualità dei treni in viaggio con un incremento per tutti i collegamenti di Trenitalia. Partendo dall’Alta Velocità, i treni in orario passano dal 67,4% di ottobre 2024 all’80,9% di febbraio 2025, mentre per i treni Intercity la puntualità per gli stessi mesi di riferimento cresce dal 79,7% all’89,3%. È il Regionale il servizio che registra una maggiore puntualità con il 91,3% di treni in orario a febbraio 2025″. Lo si legge in una nota di Fs.

In particolare, le linee Alta Velocità hanno segnato puntualità del 67,4% a ottobre 2024, 71,8% a novembre, 76,8% a dicembre, 79,5% a gennaio 2025 e 80,9% a febbraio. Gli Intercity sono passati dal 79,7% a ottobre 2024, 81,1% a novembre, 84,6% a dicembre, 87,3% a gennaio 2025 e 89,3% a febbraio. Quanto ai regionali, a ottobre avevano già una puntualità dell’86,3%; a novembre era dell’87,3%, a dicembre dell’88,5%, a gennaio del 90,7% e lo scorso mese del 91,3%.