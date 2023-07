Frosinone: accoltellato e lasciato agonizzante a terra, fermato ventenne calabrese

FROSINONE – Un uomo di 35 anni è stato accoltellato ripetutamente su più parti del corpo a Frosinone nella notte tra domenica e lunedì. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante intorno alle 2 di notte. Intervenuti i sanitari del 118, la vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Fabrizio Spaziani. Intanto per il ferimento è stato fermato dalla squadra mobile un giovane calabrese di vent’anni. L’accusa è di tentato omicidio.

Il calabrese è stato sottoposto a fermo al termine di un lungo interrogatorio avvenuto in questura e nel pomeriggio si terrà l’udienza di convalida. Riserbo totale da parte degli inquirenti sull’identità dell’accoltellatore e della vittima, sulle ragioni per cui fossero a Frosinone e soprattutto sul movente. Tra i pochi elementi emersi gli investigatori escludono che si sia trattato di una storia legata al mondo degli stupefacenti; la vittima era stata segnalata in passato per un episodio di estorsione e le sue condizioni rimangono serie. Il 35enne infatti è in Rianimazione e la prognosi è riservata.