Forza 100 200, arriva il Gratta e Vinci con i moltiplicatori. Premi fino a 500.000 euro, come si gioca

ROMA – Arriva il Gratta e Vinci Forza 100 200 sia in versione tagliando cartaceo sia online. Sono in arrivo, infatti, i tagliandi del nuovo Gratta e Vinci “Forza 100 200”, anche in versione online. Forza 100 200 mette in palio tanti premi da 100€ e 200€ che possono essere riscossi direttamente presso un qualsiasi punto vendita autorizzato presentando il biglietto vincente. Il prezzo di ciascun tagliando è di 5 euro e permette una vincita massima di 500.000 euro

Come si gioca al Gratta e Vinci Forza 100 200

La meccanica del biglietto si basa sul confronto tra numeri arricchito dalla presenza di cinque moltiplicatori. Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di sei stelle nere dal bordo dorato. Si devono poi scoprire “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di dieci monete d’oro contraddistinte dal simbolo “€”, di due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X5”, di due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X10” e di una moneta d’oro contraddistinta dalla scritta “X2”.

Se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dal simbolo “€”, sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dalla scritta “X5”, sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 5; se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dalla scritta “X10”, sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 10; se il numero celato sotto la moneta contraddistinta dalla scritta “X2” è uno dei “NUMERI VINCENTI” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 2.

La versione online

Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti. È approvata, inoltre, l’interfaccia di gioco denominata “Forza 100 200” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Forza 100 200 LIT”.

Dopo l’acquisto della giocata è presente sull’interfaccia di gioco “Forza 100 200” un’area di gioco costituita: da una sezione denominata “NUMERI VINCENTI” contenente l’immagine di sei stelle nere dal bordo dorato; · da una sezione denominata “I TUOI NUMERI” contenente l’immagine di dieci monete d’oro contraddistinte dal simbolo “€”, di due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X5”, di due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X10” e di una moneta d’oro contraddistinta dalla scritta “X2”.

Sono inoltre presenti un cerchietto contraddistinto dal simbolo “?”, selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco e la scritta “STAI VINCENDO” che indica l’importo della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco.

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI”, celati dalle sei stelle nere dal bordo dorato. Si devono poi scoprire “I TUOI NUMERI”, celati dalle dieci monete d’oro contraddistinte dal simbolo “€”, dalle due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X5”, dalle due monete d’oro contraddistinte dalla scritta “X10” e dalla moneta d’oro contraddistinta dalla scritta “X2”.

Se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dal simbolo “€”, sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dalla scritta “X5”, sono presenti, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 5; se ne “I TUOI NUMERI”, celati sotto le monete contraddistinte dalla scritta “X10”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 10; se il numero celato sotto la moneta contraddistinta dalla scritta “X2” è uno dei “NUMERI VINCENTI” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 2.