Fondi alle università, arrivano 9,4 miliardi. Bernini: «Segnale concreto per studenti e docenti»

ROMA – Il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nei giorni scorsi ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo) per il 2025 con risorse che ammontano a 9,4 miliardi di euro destinati agli ateni italiani. Così tutte le università registreranno un aumento di stanziamenti, per un valore compreso tra l’1 e il 6 per cento. Si tratta di 336 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso.

“Il Fondo di Finanziamento Ordinario 2025 consolida il percorso di crescita degli investimenti nel sistema universitario italiano, – ha detto il ministro Bernini – confermando l’impegno del Governo a favore dell’istruzione superiore e della ricerca. Dal 2022 al 2025 il fondo è cresciuto di circa l’8%, passando da 8,6 a 9,4 miliardi di euro. Questo incremento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo accademico e ci permetterà di ampliare le opportunità per gli studenti, valorizzare il lavoro di docenti e ricercatori e dare nuova linfa all’innovazione e alla conoscenza, pilastri fondamentali per il futuro del Paese”.