Fondi a radio e TV locali, ripristinate le risorse. Urso: «Emittenti locali fondamentali»

ROMA – Ripristinate le risorse a sostegno del settore radiotelevisivo. È quanto ha fatto sapere nella giornata di oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’annuncio deli scorsi giorni sul taglio ai fondi per radio e tv locali era stata una doccia fredda per tutte le emittenti che quotidianamente diffondo le principali notizie sui territori ma ora il peggio sembra essere passato.

In sede di esame in Commissione al Senato, infatti, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024.

“Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale – ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.

L’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentiranno di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.