Follia in una scuola media: insegnante di sostegno picchiata da 30 genitori «episodio di violenza estrema»

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Una vera e propria spedizione punitiva. È quello che è accaduto nella scuola media “Salvati” di Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia dove una docente di sostegno è stata aggredita da una trentina di genitori che hanno fatto irruzione nella scuola. Il fatto è accaduto giovedì mattina. Sul posto si trovavano anche i genitori della vittima. Il padre ha provato a difendere la figlia ma ha riportato la frattura di un polso. Per la docente la diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per portare in salvo la donna e i genitori.

Le voci sui social sul comportamento dell’insegnante

All’origine dell’aggressione ci sarebbero state delle voci, diffuse sui social, su comportamenti tenuti dalla docente verso alcuni alunni. L‘aggressione è avvenuta durante l’orario scolastico, intorno alle 10,30. L’istituto scolastico, retto dalla preside Donatella Ambrosio, è stato premiato dal ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, per la grande cura dei ragazzi concretizzatasi in un premio per essere stata la prima scuola in Italia ad attivare i fondi per i Pon estivi, con corsi di windsurf per i bambini che restavano in città e altri campi estivi a loro dedicati. “È un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loro genitori e il corpo insegnanti”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, raggiunto dall’ANSA commenta l’aggressione alla docente avvenuta da parte di un gruppo di genitori che giovedì mattina ha fatto irruzione nella scuola media Salvati.