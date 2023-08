Finge un malore per farsi dare un passaggio in ambulanza: aveva sete e gli serviva un distributore. Denunciato

IMOLA (BO) – Ha finto un malore ed ha chiamato un’ambulanza che lo ha portare in ospedale. Ma una volta arrivati nel Pronto Soccorso del nosocomio di Santa Maria della Scaletta, nel bolognese, ha ammesso ai sanitari di aver chiamato l’ambulanza perchè aveva sete e voleva ‘solo un passaggio per raggiungere il distributore automatico e comprarsi una bibita’.

Il fatto è accaduto ad Imola dove un 30enne bolognese è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. A chiedere l’intervento dei militari sono stati proprio i sanitari dell’ospedale Santa Maria della Scaletta che hanno segnalato l’episodio appena successo dopo le dichiarazioni del 390enne. L’uomo, residente a Castel San Pietro, disoccupato e già con precedenti di polizia, aveva deciso di usare l’ambulanza come un taxi gratuito, dopo aver telefonato al 118 dal centro di Imola simulando un malore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i sanitari sono stati ‘infastiditi dall’arroganza del soggetto che aveva utilizzato il sistema di emergenza 118 per un capriccio’.