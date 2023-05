Fine dell’emergenza Covid, domani arriverà la decisione dell’Oms

ROMA – Verso il passo decisivo per la dichiarazione di fine pandemia. Il 4 maggio 2023 si terrà la 15ma riunione del Comitato di emergenza per il Covid-19, convocato dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dopo l’incontro, il Comitato di emergenza informerà il direttore generale se la pandemia costituisce ancora un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). Lo comunica l’Organizzazione mondiale della sanità in una nota stampa.

Il Comitato di emergenza per il Covid-19 ha tenuto la sua prima riunione il 22-23 gennaio 2020. Il 30 gennaio 2020, a seguito della sua seconda riunione, il Comitato ha informato il direttore generale che l’epidemia di Covid-19 costituiva un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). Il direttore generale, si legge nella nota, “ha accettato il parere del Comitato e ha dichiarato il Covid-19 come Pheic il 30 gennaio 2020”. Il Comitato continua a riunirsi ogni 3 mesi per verificare se il Covid-19 costituisce ancora un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e per esaminare e ripubblicare raccomandazioni temporanee.