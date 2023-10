Fichi di Cosenza DOP al FIET di Venezia, evento fieristico dell’eccellenza del Cibo e del Turismo

COSENZA – Anche i Fichi di Cosenza DOP saranno al FIET di Venezia 2023, l’evento fieristico dell’eccellenza del Cibo e del Turismo italiano. Un’edizione davvero speciale, quella di quest’anno, che si impegnerà a promuovere la cucina come bene immateriale mondiale e come strumento per la promozione della cultura dei micro territori italiani. L’enogastronomia riveste – infatti – per il territorio italiano, oltre che un corposo incremento economico, anche un elemento caratteristico dello Stivale, posizionando l’Italia sul podio nell’avere la miglior cucina al mondo e candidandosi a patrimonio culturale immateriale Unesco.

A conferma di ciò, FIET si propone di dimostrare come non sia solo la semplice azione del “preparare del cibo” a rendere unica la Cucina italiana, bensì quell’insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basate sulle varie conoscenze locali e regionali.

Tutto ciò è reso possibile in una quattro giorni – dal 21 al 24 ottobre – che raccoglierà i migliori chef nazionali ed internazionali nella creazione di piatti dal sapore italiano, utilizzando gli ingredienti del territorio. Tra questi, non potevano mancare i prodotti di punta calabrese, i Fichi di Cosenza Dop, che rivestiranno un importante ruolo nell’insaporire i diversi piatti. Essi – infatti – rappresentano a pieno il senso della biodiversità italiana, rivestendo il ruolo di prodotto caratteristico presente solo nella provincia di Cosenza.