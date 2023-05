Facebook ‘impazzito’? Richieste d’amicizia ad account che non si seguono ma si visitano

Un bug sta mandando in subbuglio da ieri, la community di Facebook e sono tantissimi gli utenti che stanno ricevendo o inviando – a loro insaputa – richieste di amicizia. Il bug, a quanto pare, si attiva quando si visitano profili di utenti “non amici”. Così come verificato da alcuni esperti, il social network pare invii in “automatico” richieste di amicizia non autorizzate e Meta, non è ancora intervenuto per spiegare quanto sta accadendo. Un solo consiglio dunque per tutti quelli che navigano sul social network: non visitare profili di utenti che non sono già amici.

Questa situazione ha generato molto imbarazzo, poiché la piattaforma sembra stia inviando richieste di amicizia, a una parte, o a tutte le persone non amiche di cui si visita il profilo o con cui si interagisce. Il problema sarebbe stato segnalato inizialmente in Asia e poi sarebbero stati riscontrati casi anche in Europa e in Italia generando una pioggia di segnalazioni da parte di numerosi utenti in tutto il mondo. Occhio dunque a ‘visitare’ il profilo di un/una ex.