Europee, Occhiuto e la stoccata agli alleati: «superare la Lega? In Calabria sicuramente»

CATANZARO – In vista delle elezioni europee aumentano le tensioni politiche all’interno del centrodestra. Un’alleanza quella tra FI, FdI e Lega, che non era partita sotto buon auspici quando il cavaliere e fondatore del partito azzurro era ancora in vita ma che pare avesse trovato un certo equilibrio. Qualche giorno fa le dichiarazioni del governatore della Calabria (“In FI c’è più entusiasmo che in Lega”) non erano state gradite dal partito del Carroccio che aveva mandato in avanscoperta i deputati calabresi a replicare in maniera piccata.

Il presidente della Regione, oggi, torna nuovamente alla carica e a Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti che a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 gli chiedevano se Forza Italia alle elezioni europee supererà il partito di Matteo Salvini risponde: “In Calabria sicuramente. Abbiamo buone speranze anche nel resto d’Italia. Però ci auguriamo senz’altro che anche la Lega faccia un buon risultato. Siamo una squadra. E anche se come Forza Italia vuoi essere il migliore in campo sei contento se un altro della tua squadra gioca bene”.

Alla domanda se si candiderà alle elezioni europee, il presidente della Regione Calabria è stato netto: “Non ci penso nemmeno. Devo governare la Calabria”

Occhiuto: “io premier? Troppo complicato, c’è Meloni bravissima”

“Premier? E’ già complicato fare il presidente della Regione e poi c’è già Giorgia Meloni che è bravissima”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. Ai conduttori Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti che gli chiedevano cosa vorrebbe fare da grande, Occhiuto ha risposto “Vorrei fare il presidente della Regione che cambia la Calabria e la fa diventare una regione normale, cosa possibile in qualche anno”.

E sulla possibilità di diventare segretario di Forza Italia? la risposta è stata: “non mi interessa”. “Io ho una buona considerazione di Renato Schifani – ha detto Occhiuto parlando del presidente della Regione Sicilia – e spero che lui l’abbia allo stesso modo nei miei confronti, dobbiamo fare il ponte e collaborare il più possibile”.

Occhiuto: “terzo mandato?Penso che due siano più che sufficienti”

“Non sono particolarmente contrario al terzo mandato per i presidenti di Regione ma penso che due mandati siano sufficienti”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria e vice segretario di Forza Italia a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. “Credo, però – ha aggiunto Occhiuto – che a fare il presidente di una Regione dopo 10 anni di governo gli stimoli non siano più quelli dell’inizio mandato”.

In relazione al risultato della Sardegna, pur ricordando che i voti della coalizione sono state di gran lunga di più di quelli del centrosinistra, Occhiuto ha detto: “abbiamo sbagliato ad indicare il candidato troppo tardi”.