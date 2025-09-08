HomeItalia

Esodo estivo, 330 milioni di veicoli in viaggio sulla rete Anas. Oggi gli ultimi rientri

Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio sull'esodo estivo. Ultime battute per il pomeriggio e la serata di oggi che vedrà in strada ancora diversi automobilisti che rientrano in vista della prossima riapertura delle scuole

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Anche se per alcuni italiani le vacanze estive non sono ancora terminate, Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio sull’esodo estivo che sulle strade e autostrade della rete gestita, si chiude con 330 milioni di veicoli in transito tra il 25 luglio e il 7 settembre. Ultime battute per il pomeriggio e la serata di oggi che vedrà in strada ancora diversi automobilisti che rientrano in vista della prossima riapertura delle scuole.

Nel corso dell’estate 2025 il traffico non si è concentrato solo nei fine settimana: due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali con un picco già dal primo weekend di esodo a fine luglio. Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, confermando l’efficacia dei bollini. Intenso anche il traffico di questi ultimi giorni con rientri e spostamenti locali.

Nel corso della settimana appena trascorsa, confrontata con la prima di settembre 2024, è stato registrato un aumento della mobilità sull’intera rete stradale Anas (+2% medio settimanale), così come sulla rete turistica a servizio delle località marittime (+3,3% medio settimanale). Per gli ultimi rientri di oggi, rispetto alla scorsa settimana sono stati rilevati continui incrementi del traffico “metropolitano” e diminuzioni di quello “turistico mare”, con medie settimanali rispettivamente del +7,8% e del -6,6%.

Venerdì e sabato scorsi dopo l’innesto con la A2 dir NA di collegamento con l’autostrada A3 Napoli-Salerno sono transitati 144.265 veicoli. Il picco massimo, registrato come al solito presso l’impianto di Pontecagnano è stato di 182.207 veicoli. Sul tratto appenninico sono risultati 41.128 i veicoli presso l’impianto di Altomonte. Dopo Cosenza, presso Montalto Uffugo sono transitati 47.723 veicoli, 53.700 dopo Falerna. 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire la situazione drammatica»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un'ora di un lunedì qualunque trascorsa qui...

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo riportare qui i...

Calabria
CATANZARO - Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

A tre anni dalla morte, si riapre il caso di Giuseppe Giordano. Il Gip...

Area Urbana
COSENZA - A tre anni di distanza dalla morte di Giuseppe Giordano, 42 anni, avvenuta a Montalto Uffugo, il caso torna al centro delle...
Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

Provincia
SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al 24% ma pesano...

Calabria
COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37265Area Urbana22381Provincia19863Italia8028Sport3863Tirreno2938Università1459
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire...

REGGIO CALABRIA - "Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un'ora di un lunedì qualunque trascorsa qui...
Calabria

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo...

CATANZARO - Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è...
Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna
Provincia

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...
Calabria

Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non...

ALTOMONTE (CS) - In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale,...
Calabria

All’Asp di Crotone 3 Gruppi oncologici multidisciplinari: continuità tra diagnosi, terapia...

CROTONE - Garantire una presa in carico integrata, ridurre i tempi di attesa, contenere la migrazione sanitaria e offrire cure sempre più vicine agli...
Provincia

Celico, incidente tra 5 veicoli sulla SS107: strada chiusa in entrambe...

CELICO - Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" al km 51,400, nel territorio di Celico che...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA