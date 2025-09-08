Esodo estivo, 330 milioni di veicoli in viaggio sulla rete Anas. Oggi gli ultimi rientri

- Advertisement -

ROMA – Anche se per alcuni italiani le vacanze estive non sono ancora terminate, Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio sull’esodo estivo che sulle strade e autostrade della rete gestita, si chiude con 330 milioni di veicoli in transito tra il 25 luglio e il 7 settembre. Ultime battute per il pomeriggio e la serata di oggi che vedrà in strada ancora diversi automobilisti che rientrano in vista della prossima riapertura delle scuole.

Nel corso dell’estate 2025 il traffico non si è concentrato solo nei fine settimana: due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali con un picco già dal primo weekend di esodo a fine luglio. Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, confermando l’efficacia dei bollini. Intenso anche il traffico di questi ultimi giorni con rientri e spostamenti locali.

Nel corso della settimana appena trascorsa, confrontata con la prima di settembre 2024, è stato registrato un aumento della mobilità sull’intera rete stradale Anas (+2% medio settimanale), così come sulla rete turistica a servizio delle località marittime (+3,3% medio settimanale). Per gli ultimi rientri di oggi, rispetto alla scorsa settimana sono stati rilevati continui incrementi del traffico “metropolitano” e diminuzioni di quello “turistico mare”, con medie settimanali rispettivamente del +7,8% e del -6,6%.

Venerdì e sabato scorsi dopo l’innesto con la A2 dir NA di collegamento con l’autostrada A3 Napoli-Salerno sono transitati 144.265 veicoli. Il picco massimo, registrato come al solito presso l’impianto di Pontecagnano è stato di 182.207 veicoli. Sul tratto appenninico sono risultati 41.128 i veicoli presso l’impianto di Altomonte. Dopo Cosenza, presso Montalto Uffugo sono transitati 47.723 veicoli, 53.700 dopo Falerna.