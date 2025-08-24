HomeItalia

Esodo estivo: 203 milioni di spostamenti e traffico più fluido grazie alle partenze intelligenti

Mobilità costante durante tutta la settimana: i dati Anas confermano che scegliere i giorni giusti fa la differenza per tempi, sicurezza e comfort di viaggio

ROMA – A partire dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si concentra solo nei weekend: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di italiani in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali, mentre i fine settimana restano i giorni di maggiore affluenza con un picco già dal primo weekend di luglio. Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli. Si conferma così l’efficacia dei bollini: molti automobilisti hanno scelto di muoversi nei giorni con traffico più basso e così ottimizzato tempi e sicurezza. Lo sottolinea Anas in un comunicato.

