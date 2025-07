Era ricercato per una tentata rapina alle Poste, latitante cosentino arrestato in Abruzzo

- Advertisement -

TERAMO – E’ stato arrestato dalla Squadra mobile il 37enne originario del Cosentino, ritenuto l’autore della tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, a Teramo messa a segno sabato 12 luglio. Gli agenti lo hanno bloccato nel Comune di Crognaleto, dove si era rifugiato. Era latitante da quasi un mese, era già destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, per reati simili commessi in Calabria. Era inoltre sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ha violato nascondendosi in Abruzzo.

Le indagini hanno consentito, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e l’incrocio con le banche dati, di arrivare al blitz per la sua cattura, avvenuto domenica. I poliziotti hanno aspettato che il 37enne uscisse da un’abitazione e lo hanno seguito per poi bloccarlo mentre era a bordo di un’auto con un’altra persona. Scattata anche una mirata perquisizione sono stati trovate e sequestrate fascette, nastro adesivo, una scatola con lo scontrino dell’acquisto di una pistola giocattolo simile a quella abbandonata durante la fuga e abiti compatibili con quelli usati il giorno della tentata rapina, mentre la felpa indossata il giorno del colpo è stata trovata, così come da lui indicato, sotto un ponte a Villa Ripa. Il 27enne cosentino è stato trasferito nel carcere di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.