Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un disperso

MARCIANISE (CA) – Nuova strage sul lavoro in Italia. Tre operai sono morti in seguito ad una violentissima esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Si tratta di un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Le tre persone sarebbero morte per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti. Le vittime sono tre lavoratori, tra cui anche il titolare dell’azienda. Altri due lavoratori sarebbero rimasti lievemente feriti.

Secondo quanto riportato dall’Ansa i tre deceduti erano impegnati in operazioni di manutenzione e si trovavano su un capannone aziendale. L’onda d’urto a seguito dell’esplosione sembrerebbe di un Silos contenente oli esausti, li ha sbalzati in aria per diversi metri. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 sono presenti diverse squadre dei pompieri.

«Si tratta di un incidente molto grave, dalle prime informazioni sappiamo che ci sono tre morti e un disperso. Siamo a più di 50 morti sul lavoro da inizio anno in Campania, una condizione dura e inaccettabile. E c’era stato già purtroppo un altro episodio ieri nella zona, un’altra azienda incendiata, per fortuna senza conseguenze per i lavoratori». Questo il commento di Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, sull’incidente sul lavoro a Marcianise.