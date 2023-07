Effetto estate, negli ospedali 1 medico su 3 è in ferie: cala l’assistenza

ROMA – E’ allerta negli ospedali italiani per un’estate che si annuncia complessa: con un terzo degli organici in ferie, cala del 52,7% l’attività degli ambulatori, chiusi nel 15% dei casi. E risulta dunque compromessa la qualità dell’assistenza nel 56% dei reparti. Ad aggravare la situazione, anche l’attuale ondata di caldo. A fornire il quadro è l’indagine della Federazione medici internisti ospedalieri (Fadoi) in 206 Unità operative ospedaliere di medicina interna in tutte le regioni. Ma per non portare al collasso i nosocomi, afferma Fadoi, quasi la metà dei medici aumenta i carichi di lavoro e metà salta i turni di riposo settimanali.

