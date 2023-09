È morto Giorgio Napolitano, l’ex presidente aveva 98 anni

ROMA – Il presidente emerito Giorgio Napolitano è morto oggi a Roma. Aveva 98 anni. L’ex capo dello Stato da tempo aveva problemi di salute, anche legati all’età. Nel 2018 era stato ricoverato all’ospedale San Camillo e sottoposto a un intervento chirurgico per la dissezione dell’aorta. Poi il lento recupero. Nel maggio dello scorso anno un nuovo ricovero, questa volta all’ospedale Spallanzani, per un’operazione all’addome. Lascia la moglie Clio Maria Bittoni e i due figli Giovanni e Giulio.

Ci lascia l’uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e “pignolo”, come egli stesso si è definito.

Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell’intera storia repubblicana. Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, Giorgio Napolitano ha iniziato il suo primo settennato al Quirinale, nel 2006, gioendo per la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio di Berlino e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto compiuti quei cambiamenti istituzionali per i quali tanto si è speso.

Occhiuto: “se ne va un pezzo di storia”

“Con Giorgio Napolitano se ne va un pezzo di storia della nostra Repubblica. Comunque la si pensi, il due volte Capo dello Stato è stato uno dei protagonisti della vita politica del Paese degli ultimi 50 anni. Sincero cordoglio alla famiglia”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.