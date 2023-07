Due 15enni travolti da un furgone guidato da un uomo ubriaco e senza patente. Morto un ragazzo

GARBAGNATE (MI) – Due 15enne stavano attraversando sulle strisce con le loro biciclette quando sono stati travolti da un furgone. Il bilancio è drammatico: un ragazzo è morto, mentre la ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni. È accaduto tutto ieri sera intorno alle 22.30 in via Kennedy a Garbagnate Milanese dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il furgone era guidato da un 32enne, che si è poi fermato a prestare soccorso, risultato positivo all’alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo. La giovane, in elicottero, all’ospedale Niguarda di Milano in coma. L’investitore, di nazionalità rumena, che si trovava a bordo di un furgone, è stato portato dai carabinieri di Rho (Milano) nel carcere di San Vittore a Milano in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che ha anche disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima. Bogdan Pasca, il 32enne ora in carcere per omicidio stradale era già stato denunciato diverse volte dal 2016, in seguito a controlli, per guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Da quanto si è saputo, i due 15enni stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in sella ad una bicicletta, mentre su un’altra bici c’erano altri due ragazzi, loro amici, non coinvolti nell’incidente. Il PM di turno Mauro Clerici nelle prossime ore inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia in carcere.