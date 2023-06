Droga e armi in casa e nel garage, arrestato 25enne: possedeva anche due pistole rubate

BOLOGNA – Più di otto chili di marijuana, altro stupefacente e due pistole rubate: è il materiale sequestrato dai carabinieri a un 25enne di origine calabrese, domiciliato a Imola, nel Bolognese, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Il giovane è stato controllato mentre stava per salire su un furgone, intestato all’azienda presso la quale lavora come dipendente, ed è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione nascosto sotto un sedile.

La perquisizione è proseguita nell’appartamento che il 25enne condivide con un amico e dove sono stati sequestrati 125 grammi circa tra marijuana, hascisc e cocaina, che il coinquilino ha invano tentato di nascondere. Il resto dello stupefacente – 8 sacchi contenenti complessivamente 8,5 kg di marijuana – è stato trovato in un garage in uso al giovane. Qui i carabinieri hanno rinvenuto anche due pistole semiautomatiche (una Beretta calibro 22 e una Heckler Koch calibro 9×21) e circa 200 munizioni, armi risultate rubate tra il 2020 e il 2021, in circostanze diverse, nel Ferrarese. Il 25enne è stato arrestato e il coinquilino, di origine albanese, denunciato a piede libero per favoreggiamento personale.