Dramma a Napoli, morta la 45enne colpita da un proiettile durante i festeggiamenti di Capodanno

NAPOLI – Un vero e proprio bollettino di guerra: quasi 40 feriti, tre persone colpite da proiettili vaganti tra cui una donna morta nella mattinata di oggi al Cardarelli. È il drammatico e folle bilancio dei festeggiamenti di Capodanno a Napoli e provincia.

La 45enne colpita nella notte da un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre festeggiava il Capodanno in casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano, si chiamava Concetta Russo ed era nata a Napoli. Arrivata in condizioni gravissime è morta poco dopo le 10 della mattina. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La donna era giunta in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all’una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. In un caso analogo, nel rione Forcella di Napoli, un’altra donna, una 50enne, è rimasta ferita all’addome da un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunta mentre assisteva dal balcone di casa allo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

È di 36 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti tra Napoli e provincia furono sedici, meno della metà.