Donne al sicuro, anche i dipendenti dei locali formati per segnalare molestie a forze dell’ordine

ROMA – Si estende al mondo dell’intrattenimento e delle discoteche la rete dei pubblici esercizi che aderiscono al progetto #sicurezzaVera promosso dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e da Fipe-Confcommercio. Un protocollo di intesa è stato siglato dal prefetto Francesco Messina, Direttore centrale anticrimine, da Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe e da Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo donne imprenditrici della Fipe.

L’obiettivo del progetto è trasformare il maggior numero di pubblici esercizi presenti sul territorio nazionale in presidi di sicurezza e legalità in cui sia il personale femminile sia le clienti, si sentano al sicuro durante una serata tra amici e sul posto di lavoro. Per raggiungere questo traguardo, il protocollo prevede la formazione di uno o più dipendenti al fine di imparare a riconoscere i segnali di una potenziale molestia o violenza e segnalare l’episodio immediatamente alle forze dell’ordine attraverso l’app della Polizia di Stato “YouPol”.

L’app rappresenta un canale privilegiato per gli operatori del settore che, inserendo l’hashtag #FIPE, potranno permettere una rapida presa in carico della denuncia. Con la firma del protocollo di intesa, inoltre, la Silb-Fipe si impegna a realizzare iniziative ed eventi di informazione e sensibilizzazione presso le proprie strutture al fine di diffondere tra i propri clienti e la cittadinanza una cultura di genere, di sicurezza e di prevenzione delle violenze.