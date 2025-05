Donna scomparsa a Prato, un avvocato calabrese indagato per sequestro di persona

- Advertisement -

PRATO – Un avvocato di 44 anni, di Reggio Calabria, è indagato dalla procura di Prato per l’ipotesi di sequestro di persona nella vicenda della romena Maria Denisa Adas, la escort sparita la notte fra il 15 e il 16 maggio da Prato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e la Repubblica, al professionista è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri.

La procura svolgerà perizie specifiche – Dna e impronte digitali – su tracce e impronte trovate nel residence dove aveva preso alloggio la 30enne e nell’auto della donna. L’avvocato, ricostruiscono i giornali, anche in base alla testimonianza di un’amica della 30enne potrebbe avere un ruolo nella vicenda, in particolare per i contatti avuti con la madre dopo la scomparsa della figlia.

Sullo sfondo emergerebbe la presenza di altri soggetti, verosimilmente romeni, che agirebbero nel mondo della prostituzione a Roma. Dalla Capitale, Denisa aveva raggiunto Prato per incontrare clienti reperiti in siti di incontri. Le indagini hanno al vaglio anche due telefonate con un uomo, forse un romeno, fatte dal telefono di Denisa l’ultima notte.