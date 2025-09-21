HomeItalia

Docenti valutati meglio se uomini: uno studio svela i pregiudizi di genere nell’università

Una ricerca italiana dimostra che, a parità di contenuto, i docenti uomini ricevono valutazioni più alte in chiarezza, competenza e autorevolezza. Le donne apprezzate solo per la "cura"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – I pregiudizi di genere continuano a condizionare profondamente la percezione del valore accademico, anche quando si cerca di valutare oggettivamente. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Philosophical Psychology, che rivela come studenti e studentesse universitarie assegnino voti più alti ai professori uomini rispetto alle colleghe donne, nonostante i contenuti delle lezioni siano esattamente gli stessi.

La ricerca, condotta da Pia Campeggiani (Università di Bologna), Marco Viola (Università Roma Tre) e Marco Marini (CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), ha coinvolto partecipanti chiamati a leggere o ascoltare un testo didattico, identico per tutti ma attribuito casualmente a un docente uomo o a una docente donna. I risultati parlano chiaro: gli uomini ottengono valutazioni più elevate su aspetti come chiarezza espositiva, competenza e capacità di favorire l’apprendimento.

“Il nostro studio mostra che i pregiudizi di genere sono così radicati da influenzare le valutazioni anche quando si legge o si ascolta lo stesso identico testo”, spiega Pia Campeggiani. “Nemmeno i partecipanti con idee progressiste ed egualitarie sono risultati immuni: un segnale della natura implicita e pervasiva di questi stereotipi“.

In particolare, sono gli studenti maschi a mostrare un maggiore bias, attribuendo sistematicamente valutazioni più alte ai professori uomini. L’unica dimensione in cui le docenti ottengono punteggi superiori riguarda la “cura”, una qualità tradizionalmente (e stereotipicamente) associata al ruolo femminile, evidenziando come anche i giudizi positivi siano spesso imprigionati in schemi di genere.

Lo studio solleva interrogativi importanti su come vengono costruite le carriere accademiche, soprattutto in un sistema in cui le valutazioni degli studenti possono influire concretamente su promozioni e riconoscimenti. I ricercatori auspicano che questi risultati stimolino una riflessione critica sulle pratiche di valutazione, invitando le istituzioni a considerare meccanismi correttivi contro il bias implicito. L’università, da sempre ritenuta luogo di pensiero critico e progresso, non è immune dagli stereotipi.  

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Anziani e Giovani, il Rotary 2102 lancia a Rende un percorso di crescita tra...

Area Urbana
RENDE (CS) - Nella suggestiva cornice del BV President Hotel di Rende, si è svolto lunedì 15 settembre il primo incontro propedeutico al progetto...

Verificatore Amc Spa aggredito sul bus da un passeggero: trasportato in ospedale

Calabria
CATANZARO - Il Segretario Regionale Confail Faisa Calabria, Alessandro Toscano, interviene in merito a quanto accaduto nella mattinata del 19 settembre, "quando un verificatore...
mostra catastrofi

“Raccontare. Tracciare. Rimediare. Le immagini della catastrofe in Calabria”: una mostra all’Unical

Area Urbana
RENDE - Nell’ambito del progetto PRIN “CAOS – Catastrophes of Southern Italy. Photogénie and remediation of natural disasters” (PI Angela Maiello), prende vita all’Università...
Calabria regioni meno green d'Italia

La Calabria tra le regioni meno green d’Italia: divario digitale evidente e poco coinvolgimento...

Calabria
COSENZA - La Calabria acquista un'altra maglia nera. È, infatti, una delle regioni meno green d'Italia. Si posiziona nella parte bassa della classifica italiana...
campagna unicef ulivo corsi

Unicef in piazza anche a Cosenza per aiutare i bambini in contesti d’emergenza

Italia
ROMA - "Ulivo: Niente è più bello che vederlo crescere" è la nuova iniziativa lanciata da Unicef per sostenere milioni di bambini che in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37414Area Urbana22521Provincia19917Italia8038Sport3878Tirreno2969Università1471
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

mostra catastrofi
Area Urbana

“Raccontare. Tracciare. Rimediare. Le immagini della catastrofe in Calabria”: una mostra...

RENDE - Nell’ambito del progetto PRIN “CAOS – Catastrophes of Southern Italy. Photogénie and remediation of natural disasters” (PI Angela Maiello), prende vita all’Università...
campagna unicef ulivo corsi
Italia

Unicef in piazza anche a Cosenza per aiutare i bambini in...

ROMA - "Ulivo: Niente è più bello che vederlo crescere" è la nuova iniziativa lanciata da Unicef per sostenere milioni di bambini che in...
bovaro aereo trasportino
Italia

Dal 23 settembre i cani di taglia grande voleranno in cabina:...

ROMA – Una svolta storica per i viaggiatori con animali domestici: dal 23 settembre sarà finalmente possibile volare in cabina anche con cani di...
servizio civile cia agricoltura
Calabria

Servizio Civile Agricolo: al via il bando della Cia Calabria per...

COSENZA - Per la prima volta, anche in Calabria, i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al Servizio Civile Agricolo,...
Area Urbana

PolMeeting a Cosenza: il programma della XII edizione con prestigiosi relatori...

COSENZA - È disponibile il programma di PolMeeting 2025, in programma il 22 e il 23 ottobre, a Cosenza. Il meeting nazionale di alta...
Aquiloni Festival a Paola
Tirreno

A Paola torna il Festival degli Aquiloni: un cielo di colori...

PAOLA (CS) - Domani a partire dalle 15:30, il cielo di Paola si riempirà di colori per il Festival degli Aquiloni, evento organizzato dall’associazione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA