Dimensionamento scolastico:«bisogna garantire a tutti i ragazzi la stessa possibilità»

COSENZA- “Quello del dimensionamento scolastico è un argomento che torna e ritorna ogni anno portando con se incertezze, paure e dubbi, tra dirigenti scolastici e il mondo della scuola. Oggi apprendo – scrive in una nota Graziano Di Natale – che la riorganizzazione del sistema prevista nel PNRR, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, per la Regione Calabria, assisteremo ad un ridimensionamento del contingente organico, nonché alla chiusura di alcuni plessi laddove il parametro della popolazione scolastica regionale e degli sviluppi demografici, nel prossimo triennio, non rispecchi i criteri di sussistenza del plesso stesso. Il Consiglio regionale, in data 03 agosto 2023, ha deliberato gli “Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell’ offerta formativa – Linee Guida per il triennio 2024/2025 – 2026/2027”, nonché’ le modalità’ procedimentali per perseguirla.

Nelle Linee Guida della Regione Calabria il numero delle autonomie riconosciute alla Regione Calabria per l’ a.s. 2024/25 (Schema di Decreto interministeriale del MIM del 24/05/2023) è pari a 281, contro le 360 dell’ anno precedente. Sono, pertanto, 79 le autonomie, di cui 29 nella Provincia di Cosenza.

Graziano Di Natale già Consigliere provinciale con delega alla pubblica istruzione, dimensionamento scolastico, politiche sociali, sanità, rapporti con gli enti locali e relazioni interistituzionali, denuncia l’ulteriore scelta scellerata di un governo che vede ledere il diritto all’istruzione, questa volta, a tanti ragazzi Calabresi che si vedranno costretti a fare veri e propri viaggi della speranza per avere la possibilità di andare a scuola. Un ulteriore problematica che vede coinvolta la Regione Calabria e più nello specifico la Provincia di Cosenza. Problema che, sappiamo bene, Graziano Di Natale ha sempre posto al centro della sua agenda politica perché ‘il futuro di questa terra è la cultura da infondere alle nuove generazioni’.

Proprio in relazione al Piano di Dimensionamento Scolastico, infatti, ricordiamo che il Consiglio Provinciale, nel dicembre 2018, approvó all’unanimità la proposta avanzata dal Consigliere Graziano Di Natale di accogliere la richiesta dell’Istituto Alberghiero di Paola (IPSEOA San Francesco), di istituzione dell’indirizzo formativo “Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria Agroalimentare e Agroindustria”. Da qui il suo continuo interesse a promuovere ed incrementare gli indirizzi scolastici nella nostra regione, dando la possibilità a tutti i ragazzi, anche chi abita in zone più limitrofe, di scegliere tra ciò che più è affine alle proprie attitudini. Di Natale concludendo attenziona un dettaglio, facendo riferimento alla sua Città :” Considerata l’imminente scadenza del 15 settembre 2023, entro la quale l’ Ente Locale dovrà effettuare la trasmissione della Delibera di Giunta Comunale per la proposta di dimensionamento scolastico alla Provincia/Città Metropolitana deve essere priorità del comune di Paola non far sopprimere nessuna scuola.”