Dietrofront di Trenitalia: sospese le nuove limitazioni ai bagagli per chi viaggia con le Frecce

COSENZA – Niente limitazioni ai bagagli per chi viaggi con le Frecce… almeno per il momento. “Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”. Lo si legge in una nota di Trenitalia.

Frecce: cosa prevedeva il nuovo regolamento

Il regolamento prevedeva per chi viaggiava su tutte le Frecce Trenitalia, l’obbligo di contenere bici e monopattini in sacche di definire come limite massimo quello di 2 bagagli a bordo a passeggero con determinate dimensioni relative a lunghezza massima del lato più lungo, e totale lunghezza-larghezza-altezza massimi ammessi. Ma con delle differenze tra la seconda classe e i livelli di servizio Standard e Premium e tra la prima classe, l’Executive e la Business. Inoltre sacche per bici e monopattini e bagagli dovevano essere etichettati in maniera chiara e leggibile, non imballato e sistemati senza creare intralcio: pena una multa da 50 euro e valige scese alla prima stazione utile.

Codacons “utenti danneggiati”

Il primo ad intervenire, contestando le nuove regole era stato Il Codacons: “non condividiamo la scelta di Trenitalia, che sembra appiattirsi sulle peggiori politiche tariffarie delle compagnie aeree low cost, a discapito della qualità del servizio reso agli utenti. Crediamo che le nuove regole determineranno danni e disagi per i passeggeri, con alcune misure, come la sacca per bici e monopattini, che appaiono oggettivamente poco comprensibili e introdurranno nuovi costi a carico dei viaggiatori.

Proprio per questo chiediamo oggi all’azienda di avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, sospendendo l’applicazione del regolamento che scatterà domani 1 marzo, e studiando con gli utenti le modifiche da apportare allo stesso per renderlo più equo e meno gravoso per i passeggeri”