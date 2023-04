Denaro per porre fine a malefici e malattie, sequestrati 900mila euro ad una sedicente maga

VARESE – La Guardia di finanza di Varese ha eseguito un sequestro di beni, diposto dal Gip di Busto Arsizio al termine di un’indagine per reati tributari e di truffa nei confronti di una sedicente maga, operante su tutto il territorio nazionale. La cartomante, Franca Portadibasso, 67 anni, nota sulle piattaforme social come “Asia” di Cassano Magnago, in provincia di Varese, avrebbe truffato tramite apparizioni in programmi TV e creazione di profili social, una cinquantina di vittime. L’attività è partita dalla denuncia di un impiegato truffato dalla maga che, al fine di risolvergli gravi problematiche familiari, l’aveva convinto a consegnarle, a più riprese, somme di denaro per un importo complessivo pari a 31mila euro, in contanti. La vittima aveva conosciuto la cartomante tramite un programma Tv, ed era stata persuasa di trovarsi dinanzi ad un pericolo con conseguenze addirittura mortali. Quando qualche malcapitato provava a interrompere il rapporto perché ormai prosciugato dei risparmi, la maga gli prospettava terribili nefandezze. Al vaglio degli inquirenti la posizione della figlia della falsa medium e di un altro collaboratore.

La sedicente maga avrebbe così proposto di invocare gli sciamani, di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre dunque fine alla causa dei suoi malefici. Successivamente, tramite anche molteplici segnalazioni su operazioni sospette, i finanzieri di Gallarate hanno ricostruito una cinquantina di truffe e riscontrato movimenti dei conti correnti intestati all’indagata e anche ai propri familiari compiacenti, figli e nipoti. Bonifici con importi per oltre 2 milioni di euro a fronte di omesse o sottodimensionate dichiarazioni dei redditi a cui è seguita un’IRPEF evasa pari a circa 900.000 euro e un’IVA pari a circa 500.000 euro.

Accrediti su accrediti che venivano effettuati di volta in volta su carte prepagate. Non solo, i familiari sono risultati intestatari degli immobili acquisiti mediante il denaro ottenuto dall’attività illecita. Infatti, i Finanzieri, all’esito dell’attività di indagine, hanno individuato 8 immobili, un terreno, 20 rapporti di conto corrente e un’autovettura, a vario titolo intestati alla maga o solo formalmente ceduti, mediante atti di donazione, ai predetti parenti. Tutti i beni sono stati proposti per il sequestro. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, in arte Azzurra, aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.