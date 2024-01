DAZN aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti. Rincari per vecchi e nuovi abbonati

COSENZA – Dazn aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti. A partire dal 2 gennaio 2024 la piattaforma online e multimediale che detiene in esclusiva i diritti TV della Serie A (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva) fino al 2029 ha adottato un nuovo listino per quanto riguarda i costi dei piani mensili e annuali che riguardano DAZN Standard, DAZN Plus e DAZN Start che varrà sia per i nuovi abbonati che per i vecchi.

Il pacchetto Dazn Start, che permette di vedere tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NflL, la grande boxe, l’Ufc e il meglio del fighting internazionale, passerà da 13,99 euro a 14,99 euro. Il costo dell’abbonamento annuale passa da 89,99 euro a 99 euro (con le rate mensili che passano da 9,99 euro a 11,99 euro).

Il pacchetto Dazn Standard, che è il più diffuso e consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché sulla stessa rete internet manterrà invariato il costo dell’abbonamento mensile rispetto al 2023 con un esborso di quota 40,99 euro. Ad aumentare è il costo annuale con un aumento che passa da 299 euro a 359 euro (con le rate mensili che passano da 30,99 euro a 34,99 euro).

Infine il pacchetto Dazn Plus, che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Il costo mensile aumenta da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre il costo annuale passa da 449 euro a 539 euro (con le rate mensili che passano da 45,99 euro a 49,99 euro).