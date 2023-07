Dalla revoca fino alla sospensione della patente per chi abbandona animali in strada – La norma

ROMA – Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale voluto dal Ministro dei trasporti Matteo Salvini e che arriverà in discussione in Parlamento, potrebbe essere inserita una norma che punisce chi abbandona gli animali con la sospensione fino alla revoca della patente. È l’intento proprio del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che punta a inserire le modifiche nel ddl contro un fenomeno che cresce sempre di più e che ha i suoi picchi durante l’estate. “Oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà – ha spiegato Salvini nel Question Time – rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano. Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti”.

Nel 2023 127mila animali al giorno ceduti o abbandonati

La sospensione o revoca del titolo di guida arriverebbe “nelle ipotesi più gravi” per coloro che sono sorpresi ad abbandonare un animale in strada, in aggiunta alle pene già previste. Secondo l’Enpa, nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno, con un aumento del 20% rispetto al 2021. Un dato che è ancora più preoccupante se incrociato con la diminuzione delle adozioni (-10%) e con quello della tipologia di adozioni: nel 75% dei casi chi adotta vuole solo cuccioli. Intanto sono sempre di più gli italiani.

Animali domestici nelle spiagge

Salvini ha aggiunto che farà opera di sensibilizzazione nei confronti di Anci “affinché tutti i Comuni possano garantire l’accesso agli animali domestici nelle spiagge“. Inoltre “mi farò carico di sensibilizzare, tramite Enac, le compagnie aree” affinché garantiscano un trasporto civile degli animali sugli aerei” ha concluso.