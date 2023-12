Dalla Calabria in Sicilia con oltre 5 chili di cocaina purissima nascosti in auto. Arrestato 31enne

MESSINA – Fermato con 5 chili di cocaina purissima e finito nel carcere Gazzi di Messina. Il giovane, un 31enne già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si era imbarcato con la sua auto a Villa San Giovanni ed ha attraversato lo stretto di Sicilia. Ma una volta sbarcato a Messina, il suo atteggiamento nervoso, durante un controllo predisposto presso gli imbarcaderi, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire le verifiche in caserma, laddove è stata eseguita una perquisizione sull’autovettura in uso all’indagato.

I controlli hanno permesso ai carabinieri di trovare sei panetti al cui interno erano contenuti complessivamente oltre cinque chili e mezzo di cocaina che il 31enne aveva abilmente occultato all’interno del mezzo. La droga è stata pertanto sequestrata e inviata presso il Policlinico Universitario di Messina per le relative analisi di laboratorio, effettuate sull’intero quantitativo dello stupefacente sequestrato, che hanno accertato uno stato di purezza tale dal quale sarebbe stato possibile ricavare oltre 32.000 dosi da immettere sulle piazze di spaccio. Ultimate le formalità di rito, il 31enne è stato arrestato e ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.