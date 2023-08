Da mercoledì torna l’estate ma senza caldo africano. Almeno fino a Ferragosto

ROMA – Dopo il calo delle temperature di questi ultimi giorni, dalla prossima settimana tornerà l’estate sull’Italia ma senza il caldo africano che ha caratterizzato parte del mese di luglio. E’ il quadro tracciato all’ANSA da Bernardo Gozzini, direttore del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Lamma-Cnr).

“L’attuale rinfrescamento determinato dall’arrivo di aria fredda su gran parte della penisola, e che ha portato le temperature sotto i 30 gradi dopo i picchi delle scorse settimane, ci farà compagnia fino a martedì – spiega l’esperto”.

Il quadro dovrebbe invece cambiare da mercoledì di questa settimana: “Da mercoledì in poi, infatti – sottolinea Gozzini – le temperature risaliranno. L’estate, dunque, non è assolutamente finita e ci sarà invece un ritorno dell’estate dopo questi giorni simil-autunnali. Questo perchè è in arrivo un’alta pressione sul bacino del Mediterraneo che farà risalire la colonnina di mercurio, ma non ai livelli che abbiamo avuto a luglio“.

Dunque, “per lo meno fino a Ferragosto – è la previsione dell’esperto – avremo dal nord al sud temperature più alte ma non oltre i 34-35 gradi, ovvero con valori nella norma per il periodo o leggermente superiori alla norma”. Almeno fino alla metà di agosto “non dovrebbero cioè verificarsi ondate di calore – rileva Gozzini – con punte di 38-40 gradi come accaduto a luglio”.

Rimane una “situazione di instabilità, soprattutto pomeridiana, soprattutto nelle dorsali appenniniche e alpine con possibilità di temporali ma – conclude – non di grande rilievo o intensità”.