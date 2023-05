COSENZA – “Quali siano le guide del 2023? Quale il ruolo dei genitori? Cosa sia davvero un “influencer” ai giorni d’oggi? Se la ragazzina – si legge nella nota di FA. M I. Italia Cosenza – che ha contrastato la Ferragni è ritenuta “inidonea ” per età ad esprimere un suo pensiero… e perciò il suo profilo è stato congelato e/o bannato come si suol dire…chiediamo a Instagram, quale associazione a difesa dei minori e delle famiglie che, a far data da oggi, banni tutti i profili instagram gestiti e/o usati da minori di anni 13.Tanto al fine di rendere operativo quanto disposto dal l’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, che prevede che un profilo social necessita dei 14 anni per la sua gestione.

Influencer!

Questo il termine che indica senza falsi indugi chi segna la via per future generazioni. Ora che Chiara Ferragni si senta in diritto di lanciare messaggi classisti, solo perché ha più followers che amici non ci sta bene. Apparire invece che essere è uno sbaglio riconosciuto a livello istituzionale, morale, mondiale, che si voglia postare una foto in cui si appare senza veli , o quasi, è una scelta personale, però se si è presi in carico la responsabilità di segnare nuovi orizzonti penso che minimo si debba fare un piccolo esame di coscienza ogni volta che si pubblica un monito pubblico.

Ritornando alla realtà, – continua la nota – il profilo Instagram di una ragazzina di undici anni è stato bannato, bloccato, cancellato perché si è permessa di rimostranze contro quello della Regina italiana della nuova cultura. Il Rinascimento culturale ha bisogno di ben altre fondamenta, riferitelo alla “Queen” Ferragni, simpatica e intelligentissima per l’amor di Dio, ma sicuramente “fallante” a livello di divulgazione socio -culturale. Non ce ne voglia nessuno… noi siamo contro la liberalizzazione social a livello dei minorenni, probabilmente le regole imposte da Instagram o altri social simili sono sono facilmente “bypassabili”… però è anche vero che se si vuol dare esempi si deve essere in grado di farlo. Noi da sempre sosteniamo la formazione di una “Scuola per l’Educazione Genitoriale”, anche per gli influencer, non pensate che sia il caso? Anche la Ferragni è stata una minorenne e adesso da genitore penso sarà sicuramente d’accordo con noi”.