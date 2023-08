Covid, medici famiglia: attenzione ai fragili, richiamo vaccinale fondamentale in autunno

ROMA – «Attenzione per i soggetti fragili e richiamo vaccinale in autunno fondamentale». E’ l’appello lanciato dalla Simg, la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie che esprime “preoccupazione per grandi anziani, malati cronici, pazienti immunocompromessi“.

Il presidente Claudio Cricelli raccomanda “a coloro che abbiano sintomi riconducibili al Covid di rimanere a casa, non frequentare locali pubblici e strutture sanitarie, non stare a contatto con persone fragili, eseguire un tampone“. Un appello che arriva dopo lo stop all’isolamento per chi sia positivo al Covid-19 deciso dal Governo.

Norma suggerita dall’andamento epidemiologico, dalla disponibilità di vaccini e di farmaci, evidenzia la Simg sottolineando al tempo stesso che “nelle ultime settimane si è riscontrata una continua crescita dei dati nel bollettino del ministero, con il passaggio nella settimana dal 4 al 10 agosto da 5.732 a 6.056 nuovi casi, con un tasso di positività passato dal 4,1% al 5,2%.

“Numeri – dice Alessandro Rossi, responsabile Simg patologie acute – non allarmanti ma che provocano ancora oggi una decina di decessi al giorno riconducibili al Covid, soprattutto tra grandi anziani, immunocompromessi, malati cronici. Queste persone devono essere messe nella condizione di non essere contagiate da chi è positivo”.

Da qui la raccomandazione dei medici di famiglia di evitare contatti in caso di sintomi e fare tamponi in casi sospetti. Per quanto riguarda l’autunno, infine, i medici di famiglia raccomandano di effettuare la vaccinazione contro il Sars-CoV-2. “Come lo scorso anno, verrà proposto un vaccino contro il Sars-CoV-2 aggiornato alle più recenti sottovarianti – conclude Cricelli – e sarà opportuno che i soggetti fragili si sottopongano a questa nuova dose di richiamo. Auspichiamo un’inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, quando i tassi di copertura sono stati molto bassi sia negli over 65 che nelle categorie a rischio”.